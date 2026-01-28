Muere al derrapar su motocicleta en camino

Un hombre perdió la vida al derrapar la motocicleta en que se desplazaba sobre el tramo del camino de terracería del ejido Aquiles Serdán, en el municipio de Mazatán, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas necesarias.

El cuerpo, de quien fue identificado como José Alfredo “N” (48 años), quedó tirado a pocos metros de la unidad que manejaba, una Vento de color negro con amarillo, sin placas de circulación.

Iba rápido

Se presume que al ir a exceso de velocidad perdió el control y derrapó arrastrándose varios metros, siendo personas que pasaban por la zona quienes al percatarse de la persona tirada dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Ante ello, acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil que al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Por este motivo procedieron a acordonar el área, en tanto acudió personal de Servicios Periciales para proceder al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

Fueron los familiares del ahora fallecido quienes lo identificaron en el lugar de los hechos, estableciendo que tenía su domicilio en el ejido Aquiles Serdán. Fue iniciada una carpeta de investigación.