Muere al estamparse en escombros de obra

Al impactarse brutalmente contra unos escombros de material de la construcción en la rehabilitación de la carretera, un motociclista perdió la vida en el municipio de Huixtla.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo a la altura de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad sobre la prolongación de la avenida González Ortega Norte, en la salida de Huixtla a Motozintla.

Tramo en reparación

Se dijo que este tramo se encuentra en reparación y por ello hay muchos escombros que abarcan todo el ancho de la calle, por lo cual habían señales de prevención y de no circular en la zona, situación que al parecer el motociclista desconocía.

Vecinos de la colonia 29 de Diciembre, al escuchar un fuerte golpe, salieron a ver lo que había pasado y encontraron al motociclista accidentado, por lo que pidieron la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades.

Al revisar el cuerpo, que fue identificado como Omar “N”, determinaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que a unos metros estaba la motocicleta Italika de color verde con negro.

Semefo

Ante ello, la zona del accidente fue acordonada, procediendo personal de Servicios Periciales a llevar a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la necropsia de ley.