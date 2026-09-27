Muere al estrellarse en un automóvil

Un adolescente perdió la vida y dos jóvenes resultaron lesionados luego de sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta por calles de San Cristóbal de Las Casas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Pípila y Río Grijalva, en el barrio de Fátima donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia debido a que tres personas se encontraban tiradas.

Aparentemente viajaban a exceso de velocidad en una motocicleta, cuando colisionaron contra un automóvil. Se dijo que al parecer no llevaban casco de seguridad.

Corroboran deceso

Elementos del Centro Municipal de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. Durante la valoración, los socorristas confirmaron que uno de los jóvenes, un adolescente, ya no presentaba signos vitales.

Los otros dos ocupantes resultaron lesionados y recibieron atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de emergencia.

Debido a las lesiones que presentaban, fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital de Las Culturas, donde quedaron bajo observación médica.

El lugar fue acordonado por elementos de Tránsito y de la Policía Municipal, quienes realizaron labores de seguridad y controlaron el área para facilitar el trabajo de los paramédicos.

Posteriormente, las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en las que los tres jóvenes terminaron involucrados.