Muere al explotar un cilindro de gas

La explosión de un cilindro de gas provocó la muerte de una persona cuando era atendida en el hospital del IMSS Bienestar, en la población de Motozintla, motivo por el cual las autoridades iniciaron las investigaciones.

Se dijo que José Luis “N”, de 42 años y empleado de una empresa distribuidora de gas, se encontraba realizando maniobras de cilindros en un establecimiento cuando se registró una explosión.

Otros de sus compañeros al percatarse de ello, acudieron para auxiliarlo y lo encontraron tendido en el suelo inconsciente, por lo que pidieron ayuda a paramédicos de Protección Civil quienes lo trasladaron de emergencia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos, este no soportó las lesiones y perdió la vida, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales que acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes.