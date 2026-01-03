Muere al golpearse contra el pavimento

En los primeros minutos del viernes, una persona del sexo femenino sin vida y una fuerte movilización policial fueron el saldo de un mortal accidente en vialidades del municipio de Arriaga. Aparentemente todo se originó de una posible caída desde su vehículo en movimiento.

Trascendió que minutos después de la medianoche, usurarios del tramo carretero Arriaga-Tonalá habrían realizado el reporte al número de emergencias 911, en donde señalaban a una persona presuntamente inconsciente y a una motocicleta cerca, con indicios de haber sufrido un percance.

Sin vida

Los elementos de Protección Civil, además del personal de la Policía Municipal, arribaron al lugar del incidente confirmando —luego de la valoración prehospitalaria— el lamentable deceso fue de una mujer que en vida respondiera al nombre de Juana Yadira "N" (36 años), de ocupación comerciante.

Finalmente, el área fue acordonada y los uniformados se mantuvieron a la espera de los Servicios Periciales, quienes ordenarían el levantamiento del cadáver para después trasladarlo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Por último, se dijo que al parecer la motocicleta fue llevada al corralón municipal como vehículo abandonado en accidente de tránsito, en espera de que alguien se presente a reclamarla.