Muere al salirse de una curva y derrapar

Un hombre de 31 años de edad falleció durante la madrugada del viernes al sufrir un accidente en motocicleta al sur de la ciudad de Comitán, cuando perdió el control en una curva y se salió de la carretera.

El incidente movilizó a paramédicos, Policía Municipal, Guardia Vial Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender la emergencia.

Hallazgo

Fue alrededor de las 07:00 horas que ocurrió la movilización de los cuerpos de emergencia en el kilómetro uno de la vía que comunica al Polideportivo con el Tecnológico.

Esto cuando un reporte al número de emergencia 9-1-1 indicó que había una persona tirada a un costado del camino, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) municipal para que brindaran el auxilio.

Los paramédicos confirmaron el deceso de la persona del sexo masculino pues ya no contaba con signos vitales, se encontraba a un costado de la cinta asfáltica con lesiones y sangrado en el rostro.

Asimismo, a pocos metros estaba la motocicleta Keeway de color blanco con negro, con placas de circulación 96HKP7.

Peritaje

Testimonios de vecinos señalaron que escucharon un estruendo alrededor de las 04:00 horas, pero no salieron a observar lo ocurrido. Los peritajes determinaron que el motorista circulaba al oriente y perdió el control en una curva y terminó fuera de la carretera.

Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para realizar las diligencias, después realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de determinar las causas legales del deceso a través de la práctica de la necropsia.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El fallecido fue identificado con el nombre de Abner “N” (31 años), originario de La Concordia, por lo cual se espera la llegada de familiares en las siguientes horas para que identifiquen y reclamen los restos, a fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.