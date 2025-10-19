Muere al ser impactado cuando iba en su moto

Un adulto mayor perdió la vida cuando se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, frente a la preparatoria número cinco, el sábado por la mañana.

Alrededor de las 08:10 horas, los elementos de la Guardia Nacional (GN) recibieron un reporte a los números de emergencia, en el cual les informaban acerca de un aparatoso accidente, donde había quedado una persona aparentemente inconsciente, así que rápidamente se movilizaron a la vía de comunicación de poniente a oriente.

De acuerdo a lo mencionado por los oficiales, el motorista había sido impactado por un vehículo particular, el cual al ver lo que había provocado se dio a la fuga velozmente.

Fallecido

Al llegar al lugar de los hechos, localizaron a un hombre tirado en el carril cercano al camellón, a un lado su casco de protección y la unidad en la que se desplazaba.

Por ello, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia, sin embargo, después de casi 45 minutos ninguna ambulancia se presentó a la zona, pues se dijo que todas las corporaciones estaban ocupadas.

Fue finalmente que acudió un paramédico motorizado del Instituto de Bomberos, quien le brindó la valoración médica determinando que el motociclista ya no tenía signos vitales.

Pronto, la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las pesquisas correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Más tarde, se dio a conocer que había sido identificado por sus familiares.