Muere al tratar de esquivar camioneta estacionada

Un lamentable accidente cobró la vida de un joven motociclista durante las últimas horas de la noche del viernes sobre la carretera local que conduce al poblado Estación Lacandón, en hechos registrados a la altura de la localidad San Marcos en el municipio de Palenque.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, una camioneta se encontraba estacionada a un costado de la vía de comunicación, presuntamente abandonada y sin ningún tipo de señalización preventiva.

El conductor de la motocicleta circulaba por este tramo cuando, al llegar al punto, la falta de iluminación y la oscuridad de la zona habrían impedido que detectara a tiempo el vehículo detenido.

Fatal impacto

Trascendió que intentó esquivar la unidad de manera repentina; sin embargo, al llevar a cabo la maniobra perdió el control del manubrio, salió de la cinta asfáltica y terminó cayendo violentamente. El impacto fue de tal magnitud que sufrió lesiones mortales.

Vecinos de la zona al percatarse del percance, dieron aviso inmediato a los números de emergencias. Al sitio se presentaron agentes de diversas corporaciones policiacas, así como personal de auxilio, quienes al revisar al motorista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque realizaron las diligencias correspondientes e hicieron el levantamiento del cadáver. El fallecido era un menor de edad, de 17 años y originario del ejido Guadalupe.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades, en particular por la presunta falta de señalización del vehículo.

Habitantes de la zona pidieron a las autoridades competentes mejorar la iluminación en este tramo carretero, a fin de prevenir hechos similares.