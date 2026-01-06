Muere albañil luego de desplomarse una pared

El desplome de una vivienda en la colonia Emiliano Zapata, ubicada al sur del municipio de Tapachula, provocó la muerte de una persona del sexo masculino.

Fue la tarde del lunes que ocurrió el hecho sobre la avenida Revolución y calle Francisco I. Madero, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia que ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Colapso

Se dijo que Jaime “N”, de oficio albañil, se encontraba realizando trabajos para rehabilitar la casa, pero cuando presuntamente procedía a tirar parte de una pared la estructura colapsó y le cayó encima.

Cuando arribaron los paramédicos establecieron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a las autoridades ministeriales que iniciaron las investigaciones necesarias.

El lugar fue acordonado por elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, ante el riesgo que representa el inmueble, esto con el fin de evitar otro lamentable percance.

A su vez, elementos de Servicios Periciales procedieron al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.

Aseguran zona

En la zona quedaron cubiertos dos perímetros, uno con cinta amarilla y otro con cinta roja, con la leyenda: “Peligro, prohibido el paso”, debido a la estructura dañada.

Los vecinos explicaron que se realizaban trabajos de remodelación de la vivienda colapsada y ya habían retirado las láminas del techo pues colocarían una losa.

Las autoridades serán quienes determinen las causas del accidente y deslindarán las responsabilidades en las próximas horas.