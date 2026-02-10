Muere atropellado por auto en Curva del Diablo

Una persona del sexo masculino perdió la vida al ser brutalmente atropellada por un vehículo que hasta el momento no ha sido identificado, en la denominada Curva del Diablo dentro de la demarcación del municipio de Huixtla, durante la mañana del lunes.

Personas que pasaban por el lugar al percatarse de la persona tirada fuera de la carretera —a primer vista observaron que estaba fracturada y completamente inerte— dieron aviso a las autoridades, lo que movilizó a los cuerpos policiacos y servicios de emergencia.

Rápidamente acudieron para corroborar el reporte y tras la valoración confirmaron lo que ya se temía: no contaba con signos vitales.

El ahora fallecido se encuentra en calidad de desconocido, pues no contaba con ningún documento. Vestía pantalón de mezclilla y playera gris.

Arrollado

Se presume que el individuo caminaba al borde de la vía de comunicación y al tratar de cruzarla no se dio cuenta de la circulación del vehículo que lo embistió aventándolo varios metros, hasta impactar contra la barra protección y acabar tirado entre la maleza.

Elementos de las policías Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional, acordonaron la zona donde ocurrió el percance sobre el libramiento a unos metros de llegar al entronque de la carretera en el tramo Huixtla-Tapachula.

Inician pesquisas

Personal de Servicios Periciales procedió a levantar los indicios, estableciendo que presuntamente fue colisionado por una camioneta pick up, por lo cual fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente para tratar de localizar al responsable.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley y esperarán a que sus familiares acudan a identificarlo para darle sepultura.