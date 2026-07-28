Muere chofer de combi tras llegar de un viaje

El chofer de un colectivo foráneo falleció durante la mañana del lunes después de llegar de viaje a la ciudad de Comitán, proveniente de una localidad del municipio de La Trinitaria.

Por ello, se movilizaron los paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Lo hallan inconsciente

Fue alrededor de las 08:00 horas que se reportó el incidente en la terminal ubicada dentro de un estacionamiento público sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 11.ª y 12.ª calle Sur, en las inmediaciones de la central de abastos.

Fueron compañeros quienes localizaron inconsciente a la persona del sexo masculino de 45 años de edad, en el interior de la unidad de transporte público, por lo cual de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Al sitio se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, en donde paramédicos al acercarse para brindarle los primeros auxilios confirmaron la muerte del chofer pues ya no presentaba signos vitales.

El lugar fue cerrado para que policías acordonaran el área y se evitara el paso de curiosos, a fin de que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las diligencias correspondientes y después ordenaran el levantamiento del cadáver.

Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas legales del deceso. Trascendió que probablemente fue un infarto fulminante.

Debido a que el fallecido era originario de la localidad Rodulfo Figueroa, perteneciente al municipio de La Trinitaria, se esperaba la llegada de familiares para que lo identificaran y reclamaran los restos a fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.