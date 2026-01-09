Muere ciclista arrollado y arrestan a un taxista

En las últimas horas de la noche del miércoles, una persona que se desplazaba en una bicicleta en la ciudad de Huixtla perdió la vida al ser brutalmente atropellada por un vehículo que se dio a la fuga, aunque las autoridades informaron que fue localizado y el chofer detenido.

Fue a la altura de las instalaciones del Conalep, en la salida de Huixtla hacia Tapachula, en donde ocurrió el percance, quedando José Ángel “N” (30 años) tirado sobre la cinta asfáltica tras el violento impacto.

Semefo

Al llegar los paramédicos de los servicios de emergencia y revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de las corporaciones policiacas procedieron a acordonar el área para iniciar las pesquisas.

El cuerpo del ahora fallecido fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.

Sus familiares acudieron al lugar en donde procedieron a identificarlo, estableciendo que tenía su domicilio en el fraccionamiento Torrecillas de Los Milenios en Huixtla, y fue arrollado por un vehículo cuando se desplazaba en su bicicleta.

Localizan a chofer

El responsable había escapado, sin embargo, horas después agentes policiacos dieron a conocer que ubicaron el vehículo; se trataba de un taxi de la ruta Huixtla-Tuzantán con número económico 46, mismo que era conducido por Rafael “N”, quien fue arrestado.

El individuo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica por el delito de homicidio imprudencial en tránsito, por cuyos hechos fue iniciada la correspondiente averiguación previa.