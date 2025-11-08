Muere conductor tras brutal encontronazo

Una persona sin vida, dos vehículos siniestrados y la vialidad semiobstruida, fueron el saldo de un fatal accidente ocurrido en la carretera del municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que la falta de precaución y el posible exceso de velocidad habrían derivado en el lamentable incidente.

Trascendió que minutos cerca de las 14:00 horas, usuarios del tramo que conecta a Ocozocoautla con Villaflores, en la demarcación cintalapaneca, reportaron al número de emergencias 9-1-1 el percance en el kilómetro 12, próximo al rancho Los Tamarindos.

Fatal percance

Señalaban que se trataba de un automóvil Nissan Tsuru de color blanco que se encontraba destrozado en su totalidad y un tractocamión, el cual estaba fuera de la vialidad.

Según informan, uno de los involucrados invadió el carril contrario, provocando el violento encontronazo, llevándose la peor parte el Tsuru.

El personal de Protección Civil (PC) al arribar localizó entre los metales retorcidos, en el interior del sedán, a una persona del sexo masculino que —según sus documentos— respondía al nombre de Alfonso “N” (42 años). Al parecer laboraba en la empresa Adeca, por los logos que portaba su camisa.

Después de recibir la valoración médica, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras lo anterior, también acudió la Guardia Estatal Vial Preventiva y señaló que el operador del tráiler sin razón social, acabó entre la maleza y se había dado a la fuga, dejando la pesada unidad en calidad de vehículo abandonado en accidente de tránsito.

Finalmente, el área fue acordonada por los elementos policiacos para mantenerse a la espera de los Servicios Periciales, quienes ordenarían el levantamiento de los restos del fallecido para después solicitar al servicio de grúas que despejara la vía de comunicación.