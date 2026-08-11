Muere conductora al colisionar en contención

Lo que comenzó como un aparatoso accidente de tránsito terminó en tragedia, luego de que una mujer que quedó prensada entre los fierros retorcidos de su automóvil falleciera horas después de haber sido rescatada y trasladada de urgencia a un hospital, esto en la capital chiapaneca.

El percance ocurrió alrededor de las 05:10 horas del lunes sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos.

A esa hora, automovilistas que transitaban por la zona se percataron del accidente y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, debido a que una persona permanecía atrapada dentro de un vehículo severamente dañado.

Colisión en contención

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de oriente a poniente cuando, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, perdió el control de la unidad. El automóvil terminó impactándose violentamente contra una barrera de protección.

La fuerza de la colisión provocó que el vehículo saliera proyectado y girara aproximadamente 90 grados, acabando con severas afectaciones en la parte frontal.

En el interior, la conductora se encontraba atrapada entre la estructura metálica de la carrocería, por lo cual fue necesaria la intervención de personal especializado para poder liberarla.

Rescate

Elementos de Protección Civil del Estado acudieron al sitio y comenzaron las maniobras de rescate. Durante aproximadamente 40 minutos, paramédicos y rescatistas trabajaron con equipo especializado para retirar a la fémina de los restos de la carrocería, sin agravar las lesiones que presentaba.

Finalmente, la conductora fue liberada de entre los fierros retorcidos. Los paramédicos le proporcionaron atención prehospitalaria, le colocaron oxígeno y posteriormente la trasladaron en camilla hasta una ambulancia.

Fallecimiento

Debido a la gravedad de sus heridas, fue llevada de inmediato a un hospital, donde permaneció bajo atención médica en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se reportó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

El lugar de los hechos fue acordonado por elementos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, quienes se encargaron de mantener el control de la circulación mientras se desarrollaban las labores de rescate y posteriormente se llevaban a cabo las diligencias necesarias.

Por otra parte, peritos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron que la conductora perdiera el control de su vehículo.

Una vez concluidas las diligencias, el automóvil fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado a un corralón, donde permanecerá mientras continúan las pesquisas.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del percance, aunque se presume que fue por exceso de velocidad y pérdida de control del volante.