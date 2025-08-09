Muere en anexo para atención de adicciones

Tras una semana de permanecer internado en un anexo de rehabilitación en Tapachula, un joven de 20 años perdió la vida y fue trasladado de emergencia a la clínica hospital de la Cruz Roja Mexicana, pero los médicos ya no pudieron hacer nada por reanimarlo.

José Eduardo “N”, presuntamente “sufrió un accidente” en el interior del anexo siendo el segundo caso similar en los últimos días en la ciudad, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones.

Se dijo que fue llevado en un vehículo particular a la institución médica, en donde se reportó que no contaba con signos vitales y pidieron la intervención de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

Personal de Servicios Periciales acudió para comenzar con las diligencias, levantar el cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la autopsia de ley para determinar las causas reales del fallecimiento.

El joven había sido ingresado al anexo —no se precisó el nombre y dirección del mismo— hace ocho días, para ser atendido de un problema adicción que presentaba, según dijeron sus familiares.

Este es el segundo caso similar en los últimos días, ante lo cual las autoridades indicaron que procederán a realizar las verificaciones sobre la operación de este tipo de instalaciones en toda la región.

Debido a este caso fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque no se ha reportado una versión oficial hasta el momento.