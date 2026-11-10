Muere en carambola; arrestan a un conductor

La madrugada del lunes acabó en tragedia para un joven mototaxista, quien perdió la vida luego de un accidente vial registrado en el libramiento Norte de Villaflores.

El hecho sucedió en las inmediaciones de la Expoferia, donde por causas que todavía son investigadas colisionaron un automóvil Volkswagen Jetta de color gris, un mototaxi TVS de color rojo, un Nissan Versa y una camioneta tipo pick up de la marca Nissan.

Tras el impacto, Luis Estrada “N”, quien manejaba la unidad de transporte público, quedó gravemente lesionado. Socorristas acudieron para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarlo determinaron que había fallecido.

La zona fue intervenida por las autoridades, mientras personal de Servicios Periciales se encargó de las actuaciones legales y del traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

En seguimiento al caso, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Estatal Preventiva, junto con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, aseguraron a José “N”, señalado por su probable participación en el accidente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños.

Los cuatro vehículos involucrados en la carambola fueron transportados a un corralón, donde permanecerán bajo resguardo mientras avanzan las pesquisas de la Fiscalía General del Estado para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades de acuerdo a la ley.