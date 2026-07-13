Muere en la ambulancia luego de percance vial

Mientras era trasladado en una ambulancia hacia un hospital, una persona del sexo masculino perdió la vida luego de estar involucrado en un accidente carretero sobre el libramiento Sur “Dr. Manuel Velasco Suárez”, también conocido como nuevo libramiento Sur Federal, a la altura del kilómetro 19 en la capital chiapaneca.

Notifican a autoridades

Los paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil (PC) que realizaban el traslado, informaron a las autoridades que el paciente —identificado como Carlos Edgar “N” (33 años)— había dejado de tener signos vitales mientras la ambulancia circulaba a la altura de la colonia Terán, así que se solicitó la presencia de las corporaciones policiacas.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre sufrió un percance en su automóvil sobre el libramiento mencionado y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado.

Fallece en traslado

Debido a la gravedad de las lesiones fue transportado de urgencia a un hospital; sin embargo, al llegar a la altura de la 3.ª calle Oriente, entre 1.ª avenida Sur y avenida Central de la colonia Terán, no resistió más y falleció a bordo de la unidad médica.

Policías acudieron al sitio para acordonarlo, tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con los familiares de la víctima, quienes arribaron tras ser informados del deceso.

Posteriormente, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias.

Las investigaciones continuarán para establecer la mecánica del accidente que originó las fatales lesiones que derivaron en la muerte del individuo.