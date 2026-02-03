Muere en percance en tramo carretero

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras un accidente de motocicleta registrado durante las primeras horas del lunes, sobre la carretera que comunica a Pichucalco con el municipio de Ixtacomitán, a la altura de una conocida gravera.

Afectados

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, automovilistas que transitaban por la zona se percataron del percance y dieron aviso a los números de emergencia, informando que dos personas se encontraban tendidas sobre el pavimento junto a una motocicleta siniestrada.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Tras la valoración, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, el conductor presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizado y trasladado de inmediato a un hospital.

Identificados

Las autoridades informaron que la fallecida fue identificada como Nayeli “N”, en tanto que el sujeto responde al nombre de Alexis “N” (18 años), quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

El joven lesionado fue ingresado al hospital general de Palenque, donde su estado de salud fue reportado como delicado. En tanto, corporaciones de seguridad municipal y estatal acordonaron la zona para prevenir riesgos a la circulación.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la motocicleta fue asegurada por las autoridades viales en tanto continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.