Muere en pleno vuelo de avión comercial

Una joven mujer falleció en pleno vuelo de una línea comercial que procedía de Tijuana hacia Tapachula, pero los empleados de la empresa se percataron de esto hasta que habían aterrizado.

Se informó que cuando habían bajado los pasajeros, solamente quedaba la fémina que fue identificada como Abidai “N” (28 años) quien permanecía inmóvil en su asiento y al hablarle no respondió, así que lo reportaron a los servicios de emergencia.

Al ser revisada por paramédicos se estableció que ya no contaba con signos vitales, por lo cual dieron aviso a las autoridades que acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

El avión de la línea Volaris procedía de la ciudad de Tijuana. Se explicó que la joven presuntamente se quedó dormida, pero ya no despertó.

Las autoridades competentes iniciaron el procedimiento legal para el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento no se ha reportado la causa oficial del fallecimiento de la pasajera, sin embargo, se presume que pudo haber muerto de un paro cardíaco, aunque esto será corroborado o descartado por las autoridades competentes a través de las pesquisas.