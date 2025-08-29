Muere entre las jardineras tras ser embestida

Tendida bocarriba sobre las jardineras de una tienda comercial, fue como perdió la vida una mujer de aproximadamente 35 años de edad, luego de ser impactada a bordo de su motoneta, sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, frente a la tienda comercial Bodega Aurrerá Oriente, durante la tarde del jueves en la capital chiapaneca.

Encontronazo

El hecho fue registrado alrededor de las 13:35 horas, cuando Sandy “N” se desplazaba a bordo de su unidad de la marca Italika, pues acababa de recoger unos pedidos en un negocio situado en plaza Polifórum. Al llegar al retorno de Bodega Aurrerá buscó incorporarse al estacionamiento, sin embargo, en ese instante una persona del sexo masculino, que fue identificado con el nombre de Mauricio “N”, quien manejaba una motocicleta Honda de alto cilindraje, la colisionó.

Proyectados

Por ello, Mauricio salió proyectado 15 metros hasta quedar tirado en mal estado sobre el pavimento, mientras que Sandy “N” quedó recostada inerte entre las jardineras.

Mientras tanto, la motoneta acabó partida por la mitad tras el violento encontronazo.

Auxilio

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Rápidamente se presentaron los paramédicos, que después de valorarla confirmaron el deceso de Sandy, mientras que Mauricio recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia al hospital regional “Doctor Gilberto Gómez Maza”, para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y de transportarlas al corralón en turno. En tanto, la pareja de Sandy dio a conocer los datos personales para avanzar con las investigaciones correspondientes. Sandy se desempeñaba como promotora de abarrotes y se incorporó sobre el carril de oriente a poniente del bulevar Ángel Albino Corzo, cuando fue embestida por la otra motocicleta.