Muere estudiante en accidente de moto

Sobre la vía Paredón-Tonalá, a la altura del paraje conocido como Agua Oasis, un estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) perdió la vida la tarde del lunes tras sufrir un accidente de motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas cuando tres jóvenes —todos alumnos de la institución educativa mencionada— viajaban a bordo de una motocicleta y regresaban de la escuela.

Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que los ocupantes salieran proyectados y cayeran sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia, un adolescente de 17 años falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, resultaron heridos una estudiante que presentó una fractura en uno de los brazos y otro joven cuyo estado de salud fue reportado como estable. Todos fueron identificados, pero por ser menores de edad se omiten sus datos generales.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos y después trasladarlos a un hospital para su valoración médica.

La zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones de seguridad, mientras personal de las autoridades competentes llevaban a cabo las diligencias.

Debido a las labores periciales, la circulación se vio afectada durante varias horas y los automovilistas tuvieron que utilizar rutas alternas.

La noticia causó consternación entre estudiantes, docentes y habitantes de Tonalá, quienes lamentaron el fallecimiento del joven y expresaron sus condolencias a familiares y amigos.