Muere extranjero al ser atropellado en la Costera

Una persona, presuntamente de nacionalidad extranjera, perdió la vida al ser brutalmente atropellada por un vehículo sobre la carretera Costera, a la altura de la colonia El Bajío en la demarcación del municipio de Huehuetán, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones.

Impactado

Fueron automovilistas que circulaban por la zona que reportaron que en la vía de comunicación estaba un hombre tirado, por lo que de inmediato acudieron elementos de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones policiacas que corroboraron que ya no contaba con signos vitales.

Se trataba de un sujeto con características extranjeras, aunque no se precisó su identidad ni el país de origen, quien fue levantado por personal de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.

El reporte indicó que al parecer el individuo caminaba sobre la carretera y al tratar de cruzar de un lado a otro no se percató de la circulación, así que no vio cuando un automóvil Nissan Tsuru transitaba a gran velocidad y lo terminó impactando.

Se dio a la fuga

El conductor al ver lo que había causado siguió su marcha y a poca distancia del lugar del atropellamiento estacionó la unidad y descendió para darse a la fuga.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presentaba múltiples fracturas que le provocaron la muerte de forma instantánea.

El cadáver permanecerá en la morgue hasta que alguien se presente a reclamarlo y lo identifique, a la vez que fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente.