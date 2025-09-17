Muere hombre al atragantarse con alimentos

Un lamentable incidente se dio en la colonia 11 de Septiembre, al sur de la ciudad de Tapachula, cuando un hombre falleció tras atragantarse con los alimentos mientras se encontraba en la vía pública.

El hecho causó alarma entre los vecinos y su familia, quienes poco pudieron hacer ante la emergencia.

Asfixiado

De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto fue identificado como Sergio “N” quien se desempeñaba como mecánico.

Testigos señalaron que el individuo se encontraba ingiriendo alimentos sobre la 13.ª avenida Sur prolongación, cuando repentinamente comenzó a ahogarse, cayendo al suelo sin poder respirar.

De inmediato, familiares y personas cercanas solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y de Protección Civil, quienes aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con equipo especializado, pero los esfuerzos resultaron infructuosos y terminó perdiendo la vida.

El cuerpo quedó tirado sobre la banqueta, en un hecho que conmocionó a los presentes.

Semefo

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Las primeras indagatorias confirmaron que el deceso se debió a una asfixia por atragantamiento, sin embargo, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación como parte del protocolo.

Se espera que en las próximas horas sus familiares acudan a realizar la identificación oficial y los trámites correspondientes para la entrega de los restos.