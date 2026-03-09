Muere hombre tras ingerir herbicida en su domicilio

Un hombre perdió la vida este fin de semana en el municipio de Zinacantán, presuntamente por ingerir herbicida (mata zacate), dieron a conocer autoridades del lugar.

El sujeto fue localizado sin signos vitales la noche del sábado en el interior de su domicilio, aunque se desconocen las causas que lo llevaron a privarse de la existencia, indicaron lugareños tras darse a conocer la noticia.

En este sentido, familiares dieron aviso a las autoridades tradicionales, quienes acudieron para dar fe del hecho de acuerdo a sus usos y costumbres.

Se dijo que cuando llegaron la persona ya había perdido sus signos vitales a causa de la fuerte intoxicación.

Señalaron que el hoy occiso trabajaba en el área de limpia municipal, que presuntamente su muerte se debió por la ingesta de herbicida.

De acuerdo a sus usos y costumbres, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su cristiana sepultura.