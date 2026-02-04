Muere indigente presuntamente por intenso frío

A un costado de la vía pública en el barrio Guadalupe, ubicado en el municipio de Ocosingo, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona se percataron de que la persona permanecía inmóvil desde hacía varias horas, por lo que solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal y personal de auxilio realizaron una valoración, confirmando que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hipotermia

De manera preliminar, trascendió que el ahora fallecido habría permanecido expuesto a la intemperie durante la noche, en un contexto de bajas temperaturas registradas en los últimos días en el municipio, lo que podría haber contribuido a su deceso por hipotermia.

Sin embargo, serán los estudios periciales los que determinen con certeza la causa de muerte.

El área fue acordonada por las autoridades para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia de ley y los trámites legales pertinentes.

Hasta el momento, la persona del sexo masculino permanece en calidad de no identificada, por lo que se espera que alguien reclame los restos en las próximas horas o días.