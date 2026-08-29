Muere joven sepultado por alud en una obra

Una jornada de trabajo terminó en tragedia en la colonia Paraíso Bajo, ubicada en la capital chiapaneca, donde un joven perdió la vida después de quedar sepultado por un deslizamiento de tierra mientras laboraba en una zanja de una obra en construcción.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:11 horas del viernes sobre la 16.ª Norte, entre la 5.ª y 6.ª Poniente.

Derrumbe de pared

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba en el fondo de una excavación realizando labores relacionadas con el sistema de alcantarillado y la instalación de válvulas.

Fue identificado como Manuel “N”, quien de acuerdo con la información proporcionada en el lugar tenía 29 años de edad.

Mientras llevaba a cabo sus actividades, una de las paredes de la excavación colapsó de manera repentina y una gran cantidad de tierra cayó sobre él, dejándolo atrapado por completo.

El accidente ocurrió ante la mirada de su padre Juan “N” (58 años). Al percatarse de lo sucedido, comenzó a retirar la tierra con ayuda de otros obreros, intentando llegar hasta su hijo antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.

La situación generó una movilización de elementos de las corporaciones policiacas municipales y estatales, además de personal de Protección Civil (PC), que acudieron para coordinar las labores de rescate.

Fallecido

Los equipos de emergencia trabajaron para remover el alud y localizar al joven; después de varios minutos de labores lograron encontrarlo, pero ya no presentaba signos vitales.

El padre mencionó a las autoridades que Manuel era su único vástago y que estaba próximo a cumplir años el día de hoy, circunstancia que aumentó el impacto de la tragedia para sus familiares.

Posteriormente, el área fue asegurada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias y documentó las condiciones en las que se dio el percance.

Finalmente, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con los procedimientos legales correspondientes y después ser entregado a los deudos.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas que provocaron el colapso de la excavación y establecer si se cumplían las medidas de seguridad necesarias para este tipo de trabajos.