Muere luego de ser chocada su moto por alcance

Sin vida fue como resultó una persona al colisionar la motocicleta que conducía contra otra unidad similar cuyo conductor se dio a la fuga, esto sobre el tramo carretero que conecta a la localidad de Buenos Aires con la cabecera municipal de Mazatán.

Traumatismo

Fue a la altura de la parada conocida como La Limonera en donde ocurrió el percance, en el que perdió la vida Manuel “N” quien se dijo regresaba hacia su domicilio.

El individuo circulaba a bordo de una unidad que fue impactada por alcance, motivo por el cual perdió el control y dio varias vueltas sobre la carpeta asfáltica.

Lesiones mortales

Por ello, sufrió múltiples fracturas y lesiones graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico. Al llegar los paramédicos y revisarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el lugar fue acordonado por elementos de las corporaciones policiacas.

El otro involucrado al percatarse del trágico percance emprendió la huida con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga establecida su identificación y tampoco su paradero.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley y entregarían los restos a sus familiares para la sepultura.

Asimismo, fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer plenamente la forma en como ocurrió el fatal choque.