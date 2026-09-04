Muere menor al sufrir accidente en motocicleta

En tragedia fue como terminó un accidente de motocicleta en el municipio de Tecpatán, luego de que una menor de edad resultara gravemente lesionada al salir proyectada de la unidad en la que viajaba y, posteriormente, falleciera mientras recibía atención médica.

El percance ocurrió en el tramo carretero que comunica las localidades de Madero y Juan Sabines.

Golpe mortal

De acuerdo con los primeros informes, la adolescente viajaba como acompañante junto a un hombre a bordo de una motocicleta, cuando por causas que aún no han sido establecidas el conductor perdió el control.

La unidad terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica. Durante la caída, la menor salió proyectada y acabó impactándose contra una piedra.

Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio. Debido a la condición de la adolescente, fue trasladada de manera urgente hacia Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica especializada inmediata.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal, posteriormente se confirmó que había muerto.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el percance.

Hasta el momento no se han establecido las causas exactas por las que el conductor perdió el control de la motocicleta, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de deslindar repsonsabilidades y determinar cómo ocurrió el incidente.