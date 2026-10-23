Muere mientras estaba sentado en su sillón

Sin vida fue encontrado un hombre de 63 años de edad en el interior de su vivienda, donde permanecía sentado en un sillón, esto en el barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez. El reporte movilizó a elementos policiacos y a los cuerpos de auxilio durante la mañana del jueves.

Los hechos fueron reportados cerca de las 09:15 horas, por lo que corporaciones de seguridad municipal y estatal se trasladaron a un domicilio ubicado en las inmediaciones de la 12.ª Sur y la 1.ª Oriente.

En el lugar, una mujer identificada como María Natividad “N” (57 años) había solicitado apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que su familiar, Roberto “N”, no respondía a los llamados y permanecía sentado en un sillón.

Confirman fallecimiento

Ante la situación, se pidió la intervención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes arribaron al inmueble para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, después de hacer la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades presentes.

Posteriormente, los elementos policiacos informaron que solicitarían la intervención de personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de efectuar las diligencias correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido.

Una vez concluidos los procedimientos en el domicilio se realizaría el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarían a cabo las actuaciones legales necesarias.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del fallecimiento, por lo que se esperaba que las diligencias permitieran esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.