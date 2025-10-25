Muere mientras trabajaba en institución educativa

Un trágico hecho se registró la tarde del viernes en una institución educativa de la colonia Infonavit Grijalva, en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde un trabajador perdió la vida de manera repentina mientras realizaba sus labores.

El incidente generó la rápida movilización de cuerpos de seguridad y rescate, así como consternación entre sus compañeros.

Hechos

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron al rededor de las 13:45 horas en las inmediaciones de la calle Vicente Cortés, entre la avenida Zafiro y el bulevar Fidel Velázquez.

El hombre, de aproximada+ 50 años de edad, estaba realizando trabajos de alcantarillado y mantenimiento dentro del plantel cuando, de forma inesperada, se desplomó y quedó inconsciente.

Sus compañeros, al percatarse de esto, pidieron auxilio inmediato a los números de emergencia. En minutos arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos a través del C5.

Confirman deceso

Personal paramédico arribó con rapidez al sitio y brindó atención prehospitalaria al sujeto; sin embargo, tras la valoración confirmaron que ya no tenía signos vitales, indican a causa de un infarto fulminante.

El área fue acordonada por las autoridades mientras se daba aviso al personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico forense (Semefo).

Compañeros lamentaron el suceso, destacando que había comenzado su jornada laboral pocas horas antes y no había manifestado malestar alguno.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento.