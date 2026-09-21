Muere motorista en fatal encontronazo

Un motociclista perdió la vida durante las primeras horas de la tarde del domingo, luego de verse involucrado en un accidente contra una camioneta particular ocurrido en una carretera de la zona rural de Palenque.

De acuerdo con los primeros datos recabados por este medio, en el percance participaron el conductor de una motocicleta y el operador de una camioneta particular.

Hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron el choque, pero se presume que pudo haber sucedido por una invasión del carril contrario.

Percance mortal

El accidente tuvo lugar sobre la vía que comunica el crucero Chancalá con Santo Domingo, específicamente en el tramo comprendido entre el ejido 5 de Mayo y la comunidad Reforma.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas y de socorro para atender la emergencia.

Autoridades comunitarias también intervinieron y pidieron la presencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes y dar fe de los hechos.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no había sido establecida de manera oficial. De acuerdo con los primeros reportes, habría perdido la vida en el sitio.

El Ministerio Público deberá llevar a cabo las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente, recabar los indicios necesarios y establecer, en su caso, las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.