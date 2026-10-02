Muere motorista tras chocar contra volteo

Durante la madrugada del jueves, un adolescente de 17 años de edad perdió la vida tras sufrir un fatal accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta por la carretera Berriozábal-Vista Hermosa.

El percance ocurrió aproximadamente a 300 metros del crucero de Amendú, donde el joven —que fue identificado, pero por ser menor de edad se omite su nombre— se desplazaba en una Italika y terminó impactándose contra la parte posterior de un camión de volteo.

Traumatismo mortal

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad se encontraba detenida sobre la vía de comunicación cuando ocurrió la colisión.

El encontronazo hizo que el motociclista sufriera lesiones de extrema gravedad, principalmente un traumatismo craneoencefálico. A pesar de la intervención de los cuerpos de emergencia, el joven falleció prácticamente al instante en el lugar de los hechos.

Tras confirmarse el deceso, elementos de seguridad y vialidad acordonaron el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias.

Durante varias horas, personal especializado llevó a cabo las actuaciones periciales y el levantamiento del cadáver, mientras la presencia de las unidades involucradas generó afectaciones parciales a la circulación sobre este tramo carretero.

El accidente también generó inquietud entre habitantes de la comunidad de Amendú, quienes señalaron que el vehículo de carga presuntamente llevaba cerca de dos noches detenido en este punto. Según los lugareños, la unidad habría quedado varada debido a una falla mecánica.

Esta versión será parte de las pesquisas, pues las autoridades deberán establecer bajo qué circunstancias se encontraba estacionado el camión y determinar la mecánica del choque.