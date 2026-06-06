Muere otro docente por volcadura en La Nigua

La comunidad educativa de Cintalapa se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Juan “N”, docente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 266, quien permanecía hospitalizado desde el accidente carretero registrado el pasado 1 de junio en las inmediaciones del crucero La Nigua.

De acuerdo con la información disponible, el profesor resultó gravemente lesionado durante el percance ocurrido sobre un tramo carretero al noroeste del municipio.

Desde entonces, recibió atención médica especializada y permaneció bajo observación debido a la gravedad de sus heridas.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para estabilizar su estado de salud, en las últimas horas se confirmó el deceso.

Con esta nueva pérdida humana, la cifra de víctimas mortales derivadas del percance se elevó a cuatro, convirtiendo el hecho en uno de los incidentes carreteros más lamentables registrados recientemente en esta zona de Chiapas.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo involucrado salió del camino y posteriormente volcó, luego fue consumido por el fuego, dejando una escena de gran complejidad para los cuerpos de emergencia que acudieron a brindar auxilio a los ocupantes.

Algunos pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, además tres profesores perdieron la vida en el sitio.

Tras conocerse el fallecimiento del docente, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y muestras de solidaridad. Exalumnos, colegas y amigos recordaron a José Juan “N” como un profesional comprometido con la educación y con la formación de los jóvenes de su comunidad.