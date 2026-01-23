Muere pareja al usar un anafre en su casa

Una pareja falleció al intoxicarse con monóxido de carbono en Comitán, debido a que usaron un anafre con carbón en el interior de su vivienda para resistir las inclemencias del tiempo.

Sus familiares, que llegaron de visita, realizaron el lamentable hallazgo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 22:45 horas que se dio el incidente en la calle principal del barrio El Mirador, al norte poniente de la ciudad.

Hallazgo

El hecho ocurrió cuando familiares de la joven pareja de 30 años llegaron de visita y tocaron a la puerta sin obtener respuesta, por lo cual insistieron e indagaron con los vecinos, lo que llevo a que forzaran las cerraduras y entraran al domicilio.

Las dos personas fueron halladas inconscientes, así que de inmediato solicitaron el apoyo al número de emergencias 911, movilizándose una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos, que pretendieron brindar los primeros auxilios, fueron quienes confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales.

Por ello, agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acordonaron el área para que peritos de la Fiscalía de Distrito llevaran a cabo las pesquisas.

En el interior de la habitación fue hallado un anafre, el cual los fallecidos usaron para resistir las bajas temperaturas de hasta 8 grados que se han registrado en la ciudad, sin embargo, terminaron probablemente intoxicándose con el monóxido de carbono.

Las autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se hará la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas reales del doble deceso, a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.