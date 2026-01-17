Muere pareja calcinada en incendio de unidad

Dos personas perdieron la vida calcinadas al incendiarse la camioneta en que se desplazaban, luego de salirse de la carretera e impactarse contra una palmera en la zona baja del municipio de Acapetahua.

Fue en el tramo carretero entre las comunidades Río Negro y Matamoros en donde ocurrió el percance, quedando la unidad reducida a chatarra.

Los habitantes, al percatarse del vehículo que se encontraba accidentado, dieron parte a las autoridades, acudiendo elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, así como los servicios de emergencia.

Estos determinaron que se trataba de una camioneta Ford Lobo de color gris, en cuyo interior encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer calcinados.

Elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito llegaron para iniciar las diligencias y trasladar los cuerpos al Semefo, en donde les practicarán los estudios necesarios para su identificación y entregarlos a sus familiares.

En relación al incidente se presume que el conductor iba a exceso de velocidad y por este motivo en una curva perdió el control, se salió de la carretera e impactó contra una palmera, por lo que de inmediato se incendió y la pareja ya no pudo salir.

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio imprudencial en tránsito vehicular.