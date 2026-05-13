Muere tabasqueño al destrozar su unidad

Una trágica volcadura registrada sobre la carretera que comunica a los municipios de Salto de Agua y Tila dejó como saldo un chofer sin vida y cuantiosos daños materiales, luego de que un tractocamión cargado con bloques terminara fuera del camino.

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Panwitz, en un tramo con pronunciadas curvas y pendientes.

La unidad involucrada era un tractocamión con remolque tipo plana que transportaba bloques de construcción. Presuntamente, una posible falla mecánica en el sistema de frenos habría provocado que el operador perdiera el control del vehículo mientras descendía por la vía.

Terminó volcando e impactó contra árboles y rocas ubicados a un costado del cerro. La fuerza del choque destrozó gran parte de la cabina, dejando atrapado al conductor entre los fierros retorcidos.

Habitantes de la zona y automovilistas solicitaron apoyo a los números de emergencia, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes intentaron auxiliar al operador; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Limber “N” (45 años), originario del municipio de Comalcalco, Tabasco.