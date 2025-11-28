Muere tras derrapar y quedar bajo una combi

Un trágico accidente ocurrió en la calzada La Juventud, a la altura del barrio María Auxiliadora, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas durante la mañana del jueves.

Se trataba de un motociclista que perdió la vida después de derrapar en el paso a desnivel y acabar tendido en el carril por el que avanzaba una unidad del transporte público.

Fatal accidente

De acuerdo con las primeras indagatorias, cámaras de seguridad colocadas en la zona registraron el momento exacto en que la motocicleta perdió la estabilidad al descender en la rampa.

El conductor cayó abruptamente y quedó inmovilizado sobre el pavimento, sin posibilidad de levantarse o ponerse a salvo.

Segundos más tarde, una combi de la ruta local avanzó por el carril sin lograr frenar a tiempo, pasando por encima del motorista.

No pudo frenar

Testigos afirmaron que el chofer no manejaba a exceso de velocidad y que el siniestro se originó completamente por el derrape, lo que dejó al operador sin margen de reacción.

El cadáver y la motocicleta fueron retirados mediante labores realizadas por el Cuerpo de Bomberos.

Al lugar acudieron autoridades de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos, así como peritos de investigación, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer en su totalidad cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.