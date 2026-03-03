Muere un motociclista impactado por automóvil

Entre unos matorrales fue localizado el cuerpo sin vida de un joven y a pocos metros la motocicleta que conducía, por lo tanto las autoridades iniciaron las investigaciones derivadas de este hecho ocurrido en Ciudad Hidalgo.

Se presume que el motociclista fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga y tras ello perdió el control, terminando fuera de la cinta asfáltica.

Álvaro “N”, de 26 años de edad, había salido de su domicilio la noche del domingo a bordo de su motocicleta Italika, color negro, a realizar unas compras pero ya no regresó.

Por ello, sus familiares empezaron a buscarlo y fue hasta la mañana del lunes que lo encontraron, pero cuando acudieron los servicios de emergencia y las autoridades policiacas informaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el reporte, al parecer fue impactado por un vehículo, hasta el momento no identificado, cuyo conductor no detuvo su marcha para auxiliarlo, por lo que serán las autoridades quienes traten de ubicarlo.

La zona del percance fue acordonada por elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, mientras que personal de Servicios Periciales procedía al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarían la necropsia de ley.

Por ello fue iniciada la carpeta de investigación, siendo plenamente identificado por sus familiares, que solicitaron la entrega del mismo para darle cristiana sepultura.