Mueren al tomar químico agrícola

Dos jóvenes perdieron la vida a consecuencia de una intoxicación severa tras ingerir por equivocación un químico agrícola. El hecho ocurrió en la comunidad K’anolal, municipio de Chenalhó, en la región Altos.

Habitantes indicaron que los jóvenes ingirieron presuntamente por error bebieron un líquido utilizado para cultivos, conocido como alcohol para trampa de la broca del café, al confundirlo con una bebida alcohólica.

El trágico incidente, que ha conmocionado al municipio, sucedió mientras ambos se encontraban trabajando en la zona de Jaltenango.

Se dio a conocer que pretendían continuar consumiendo alcohol, pero tomaron por equivocación la sustancia química que había sido almacenada en botellas utilizadas habitualmente para guardar posh.

Uno de los jóvenes comenzó a presentar una grave intoxicación y dificultades para caminar, por lo que su padre intentó trasladarlo a un centro de salud para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlos, ambos perdieron la vida.

Familiares y habitantes de K’anolal lamentaron lo sucedido y señalaron que los jóvenes habían salido de su comunidad para trabajar y obtener el sustento de sus familias.

Autoridades tradicionales tomaron conocimiento del caso, mientras los deudos se encargarían de los servicios funerarios.