Mueren dos en brutal encontronazo frontal

Dos jóvenes motociclistas perdieron la vida luego de impactarse en un vehículo sedán durante las últimas horas de la noche del miércoles en vías dentro de la demarcación del municipio de Cintalapa.

Los primeros informes señalaron que una presunta invasión del carril contrario habría sido una de las causas del mortal accidente.

Trascendió que usuarios del tramo Cintalapa-Lázaro Cárdenas reportaron a los números de emergencias un encontronazo que involucraba una motocicleta de color amarillo, la cual quedó destrozada, y un automóvil Nissan Sentra de color gris.

Asimismo, mencionaron que habían dos personas inertes y tiradas sobre la vía de comunicación.

Confirman decesos

Rápidamente, personal de auxilio y policiaco se constituyó al kilómetro 70. Al arribar, confirmaron el reporte, además de informar sobre el fallecimiento de un adolescente de 16 años de edad y de otro de 17, los cuales eran habitantes del municipio de Cintalapa.

También señalaron que el sedán fue abandonado, pues no encontraron al conductor en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Finalmente, los uniformados colocaron un acordonamiento que bloqueó ambos sentidos de la carretera federal para mantenerse a la espera de los Servicios Periciales.

Una vez que se presentó el personal pericial ordenó el levantamiento de los cadáveres y que las unidades fueran remolcadas al corralón correspondiente, mientras se deslindan responsabilidades a través de las pesquisas e intentan localizar al otro involucrado.