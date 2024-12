Mueren dos guatemaltecos atropellados

Dos personas de origen guatemalteco perdieron la vida al ser atropelladas por un vehículo en el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero, en las últimas horas de la noche del domingo.

Fue a la altura del kilómetro 12.5 en donde la familia de chapines se encontraba al parecer esperando transporte público, cuando fueron impactados por una camioneta Volkswagen Tiguan, color rojo.

De inmediato se establecieron los protocolos de emergencia, acudiendo los bomberos y paramédicos de Protección Civil que tras revisar a los dos guatemaltecos que fueron identificados como Candelaria C. B. (42 años) y José Ricardo J. C. (5), determinaron que ya no contaban con signos vitales.

Con ellos se encontraba Mario Rufino Velázquez Castañón (23), quien resultó ileso en el atropellamiento.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar y acordonaron el área, mientras que personal de Servicios Periciales procedió a levantar los cadáveres para ser trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, sin que se haya establecido si el conductor de la unidad fue detenido o se dio a la fuga.