Mueren dos motociclistas al ser arrollados

Dos jóvenes perdieron la vida presuntamente al ser impactada la motocicleta en la que se desplazaban por un vehículo no identificado, esto en el tramo carretero Mapastepec-Sesecapa, a la altura del ejido Flores Magón.

Hallazgo

Ante el reporte de automovilistas que detectaron que en la vía de comunicación, entre la oscuridad, se encontraban tirados un par de cuerpos a un lado del camino en la cuneta, acudieron elementos de las distintas corporaciones policíacas y paramédicos de Protección Civil (PC).

Al arribar procedieron a revisarlos y determinaron que ya no contaban con signos vitales.

Se trataba de dos personas que fueron identificadas como Brayan “N” (23 años) y Guillermo “N” (20), quienes eran primos y tenían su domicilio en el barrio Belisario Domínguez de la comunidad Sesecapa.

Iban a bordo de una motocicleta de color rojo con negro, la cual fue encontrada junto a los cadáveres, al parecer con huellas de choque. Se dio a conocer que no llevaban cascos de protección.

Embestidos

De acuerdo con las versiones de las autoridades, los jóvenes fueron impactados por un vehículo cuyo conductor no detuvo su marcha, dándose a la fuga.

Los cuerpos fueron levantados por personal de Servicios Periciales que los trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la necropsia de ley.

La unidad en la que se desplazaban, mientras tanto, fue puesta a disposición del Ministerio Público (MP) que abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio imprudencial en tránsito de vehículos, aunque se desconocen las características de la unidad responsable.