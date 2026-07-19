Mueren dos tras impacto en una base metálica

Dos hombres perdieron la vida cuando eran atendidos en el hospital regional, a donde fueron trasladados tras impactar la motocicleta en que se desplazaban contra la base metálica de un señalamiento vial ubicado sobre la 4.ª avenida Sur prolongación, a la altura de la plaza Alaia, en el municipio de Tapachula.

Se estamparon

De acuerdo con el reporte, estos circulaban en una motocicleta Honda de color rojo con negro, presuntamente a exceso de velocidad y por ese motivo el conductor perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y se estampó contra la estructura.

Ambos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, presentando múltiples lesiones y fracturas que les provocó que perdieran el conocimiento.

Personas que se percataron de los hechos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia que acudieron para brindar el auxilio.

Fallecidos

Los accidentados fueron identificados como David “N” (50 años) y Alberto “N” (48), quienes fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil, Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes por su estado de salud determinaron trasladarlos de emergencia al hospital regional.

Los médicos que los atendían reportaron que ambos perdieron la vida al no soportar las fracturas y lesiones que presentaban, dando parte de ello a las autoridades competentes.

Por otra parte, elementos de las policías Municipal y Estatal Preventiva se encargaron de acordonar la zona pues la motocicleta quedó en uno de los carriles.

A su vez, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva inició las investigaciones y con apoyo de una grúa la unidad fue levantada para ser trasladada a un corralón oficial y puesta a disposición del Ministerio Público (MP).

Presuntamente, el exceso de velocidad fue la causa del percance, aunque serán las autoridades competentes quienes lo determinen.