Mueren en accidente de motocicleta

En las últimas horas de la noche del sábado se registró un fatal accidente en Tapachula, cuando una motocicleta se estrelló sobre el puente desnivel San Juan que conecta con el mercado del mismo nombre, dejando como saldo a dos personas sin vida.

Fatal percance

De acuerdo con los primeros informes, la unidad de color amarillo con negro circulaba de poniente a oriente cuando por razones aún desconocidas —aunque se presume que el exceso de velocidad fue una de las causas— el conductor, identificado como José Luis “N” (32 años), perdió el control, derrapó y junto con su acompañante se impactaron de manera violenta contra la estructura vial.

Al lugar acudieron paramédicos de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención inmediata a las dos personas.

Sin embargo, tras la valoración confirmaron que ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato a la espera de las autoridades ministeriales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley y lograr su identificación oficial.

El percance provocó una fuerte movilización de agentes de Tránsito del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes trabajaron en la regulación del tráfico vehicular y en el retiro de la motocicleta siniestrada.

Hasta el cierre de la edición, la identidad de los fallecidos permanecía sin confirmar y las causas exactas del percance continuaban bajo investigación por parte de las autoridades competentes.