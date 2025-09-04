Mueren jinete y caballo arrollados

Un hombre falleció junto a su caballo, cuando cabalgaba sobre la carretera al Polideportivo y fueron atropellados por un vehículo fantasma en en Comitán, incidente que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la fiscalía para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 19:30 horas que ocurrió el lamentable suceso sobre la vía estatal, a la altura de una fabrica de aguardiente, al sur oriente de la ciudad.

Cabalgando en la oscuridad

Carlos Eduardo, de 42 años, cabalgaba en la oscuridad de la noche en un tramo rectilíneo, cuando fue atropellado por un vehículo de características desconocidas, debido a que el conductor aceleró y huyó tras embestir a jinete y caballo.

El hombre y el equino fueron aventados fuera de la carretera y quedaron tendidos entre los matorrales, con el animal encima de la persona. Vecinos, al percatarse del accidente, trataron de auxiliar, reportando en ese momento el hecho al al 9-1-1.

En minutos acudieron paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, quienes al llegar y pretender brindar los primeros auxilios confirmaron el deceso, tanto del hombre como del caballo, por lo que agentes de la Policía Municipal y Guardia Estatal acordonaron el área.

Fueron peritos de la Fiscalía de Distrito que llegaron a realizar las diligencias, para después ordenar el levantamiento de ambos cadáveres.

Los restos del sujeto fueron trasladados al Semefo, en espera de que acudieran familiares a identificarlo y reclamar para darle sepultura conforme a sus costumbres.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para integrar una carpeta de investigación, que conlleve a esclarecer cómo sucedió el accidente y se localice al responsable, para que sea presentado ante la justicia.