Mueren madre e hija atropelladas

La noche terminó en tragedia en las inmediaciones del conocido Arco de Oxchuc, donde una mujer y una niña de aproximadamente 12 años de edad perdieron la vida luego de ser atropelladas por una camioneta.

Según los primeros informes, ambas se encontraban en la zona cuando fueron embestidas según refieren por una Nissan de color blanco.

El impacto dejó a las dos víctimas con lesiones de gravedad. Personas que se encontraban cerca acudieron para brindar auxilio y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Decesos

Las lesionadas fueron trasladadas de urgencia al hospital básico comunitario; sin embargo, el estado de salud de una de ellas era crítico y falleció poco después de ingresar. Minutos más tarde se confirmó también la muerte de la segunda víctima.

Mientras en el hospital se intentaba salvar la vida de las víctimas, pobladores de la zona comenzaron a movilizarse para localizar al conductor de la unidad involucrada, quien refieren habría intentado abandonar el lugar de los hechos.

El hombre fue localizado poco después por habitantes, quienes lo retuvieron hasta la llegada de elementos de seguridad. Finalmente, el presunto responsable fue entregado a las autoridades para que se determine su situación jurídica.

La camioneta señalada como involucrada en el accidente también fue asegurada y quedó bajo resguardo oficial como parte de las pesquisas.

El hecho provocó momentos de tensión entre los pobladores, quienes permanecieron en las inmediaciones mientras las autoridades realizaban las diligencias.

Personal encargado de los procedimientos periciales llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos y continuar con los trámites legales establecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de forma oficial las identidades de las víctimas.

Tampoco se ha establecido de manera definitiva la mecánica del atropellamiento, por lo que serán las investigaciones y los peritajes los que permitan esclarecer lo sucedido.