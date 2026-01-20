Mueren madre e hijo al volcar cayuco en presa

Una tragedia enlutó al municipio de Villa Corzo luego de que una mujer y su hijo menor de edad fallecieran al volcar el cayuco en el que se desplazaban sobre el embalse de Loma Bonita, en la presa La Angostura, por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Incidente

El lamentable suceso ocurrió debido a que la embarcación ligera se hundió repentinamente, provocando que Rosa Elena “N” (24 años) y su hijo de apenas 5 años de edad, cayeran al agua sin lograr ponerse a salvo.

Lugareños que se encontraban en las inmediaciones intentaron auxiliarlos y rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia; sin embargo, al arribo de los cuerpos de socorro, ambas personas ya no contaban con signos vitales.

Los dos eran vecinos de la colonia Valle Morelos y pertenecían a una familia conocida en la zona, por lo que el hecho causó profunda consternación entre los habitantes del lugar.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del accidente.

Como resultado de las diligencias iniciales y los recorridos de vigilancia, fuerzas de seguridad estatales detuvieron a Jesús “N”, originario de la misma colonia, en las inmediaciones de la presa La Angostura, como presunto responsable del delito de homicidio culposo.

El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal y se deslinden responsabilidades conforme avancen las pesquisas.