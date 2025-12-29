Mueren mujeres al ser atropelladas por combi

Dos personas del sexo femenino que circulaba a bordo de una motocicleta fallecieron durante la tarde de ayer al ser atropelladas por un colectivo que cubre la ruta Comitán-Frontera Comalapa, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en el kilómetro 235 de la carretera federal 190, en el entronque que conduce a la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez-Quespala, perteneciente al municipio de Frontera Comalapa, que ocurrió el fatal accidente.

Embestidas

Las dos mujeres viajaban a bordo de una motocicleta de color negro y rojo cuando, por causas que todavía investigan las autoridades ministeriales, fueron embestidas por un colectivo de la línea de transportes TRF de color blanco con franjas azul y verde.

Las dos féminas quedaron tendidas sobre el pavimento, con lesiones graves, la motocicleta acabó entre los matorrales y la combi con daños en el parabrisas y la parte frontal del lado derecho, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo del número de emergencias 9-1-1.

Al lugar se movilizaron paramédicos que confirmaron el deceso de las dos personas del sexo femenino, así que se presentaron los peritos de la Fiscalía de Distrito Sierra para llevar a cabo las diligencias y ordenar el levantamiento de los dos cadáveres.

Las unidades fueron remolcadas al corralón en turno y el asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades en las próximas horas.