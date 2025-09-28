Mujer intenta aventarse desde un puente vehicular

Una persona del sexo femenino habría intentado salir por la “puerta falsa” al tratar de lanzarse desde un puente vehicular la noche del viernes, al norte del municipio de Cintalapa. Aparentemente unos problemas familiares fue lo que provocó que tomara la fatal decisión que intentar suicidarse.

Se dio a conocer que minutos antes de las 20:00 horas fue alertado el personal de auxilio por parte de usuarios de la vía, señalando que una mujer se encontraba en la orilla del puente amagando con aventarse, esto hizo que se diera una rápida movilización de las corporaciones policiacas y de socorro.

Al arribar los paramédicos de Protección Civil, elementos de la Policía Municipal ya la tenían bajo resguardo.

La desesperada fémina, de aproximadamente 43 años de edad, comentó que debido a una numerosa cantidad de problemas familiares habría intentado arrojarse al vacío desde gran altura.

Tras lo anterior, luego de varios minutos en compañía, lograron que se tranquilizara, desplazándose a un lugar menos riesgoso a donde se presentaron sus familiares después de enterarse de lo ocurrido para finalmente trasladarla hacia su domicilio, en donde quedaría bajo resguardo.