Mujer muere afuera de un sanatorio

Un adulta mayor de 70 años de edad falleció en el interior de un automóvil en Comitán, cuando era trasladada por familiares a un sanatorio particular.

Esto fue sobre la 4.ª calle Norte, entre 7.ª y 8.ª avenida Poniente, en el barrio Santa Cecilia.

Trascendió que empezó a sentirse mal de salud cuando se encontraba en su domicilio, razón por la cual sus familiares la llevaron a un sanatorio particular a bordo de un vehículo.

Al estacionarse, la fémina ya no reaccionó, así que pidieron ayuda en el número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal quienes confirmaron el deceso.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área y cerraron la calle al tráfico vehicular para que peritos de la Fiscalía de Distrito hicieran las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver.

Fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizaría la práctica de la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

El asunto tuvo que ser consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Finalmente, familiares reclamaron los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.